Екс-форвард Олександрії Денис Безбородько повернувся до свого колишнього рідного клубу.

Безбородько близький до переходу в Десну

26-річний футболіст підписав контракт з Десною, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Facebook. Про терміни угоди не повідомляється. У старій-новій команді Безбородько грати під номером 20.

Нагадаємо, Денис вже виступав за Десну з 2017 по 2019 р – під керівництвом Олександра Рябоконя він зіграв 54 матчі, в яких забив 15 голів і віддав п'ять результативних передач. Останнім клубом Безбородька була Олександрія. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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