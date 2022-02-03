"Чому футболісти втікають з Десни? Погане фінансування клубу та, як наслідок, проблеми із виплатою зарплат – це одна з причин. Але треба в них питати. Хто я такий, щоби за них відповідати.

Безбородько може підсилити Колос

У команді нормальна атмосфера, всі чекають, що все-таки все налагодиться. Про Олександра Рябоконя нічого не можу сказати, він ніколи в таких ситуаціях не подавав вигляду, що все плачевно.

А щодо Калітвінцева... Ніхто не вірить, що його можна повернути з Олександрії. Можна зрозуміти футболіста. Коли йому не платять гроші, то він щось для цього робитиме. Його рішення можна зрозуміти", – сказав Безбородько у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Калітвінцев перебрався до Олександрії на початку січня. Десна вважає, що перехід не був правомірним і подала скаргу до Палати спорів УАФ. Справу розглянуть 9 лютого.

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