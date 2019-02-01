Безбородько майже перейшов у Сівасспор, але трансфер не встигли оформити

Форвард Десни Денис Безбородько міг перейти у турецький Сівасспор.

Нападник Десни був близький до переходу у Сівасспор, всі деталі трансферу були узгоджені. Крім того, футболіст навіть не повернувся з командою в Україну зі зборів, а залишився у Туреччині, але трансфер банально не встигли оформити, повідомляє FootBoom.

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Зауважимо, що права на Безбородька належать донецькому Шахтарю, а за Десну 24-річний футболіст виступає на правах оренди. У цьому сезоні на рахунку форварда 13 ігор за чернігівську команду в усіх турнірах, де Денис забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

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До слова, у турецькому Сівасспорі, у який мав переходити Безбородько, вже виступає один українець – Сергій Рибалка.