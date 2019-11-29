toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Безбородько: Гравцям Олександрії не соромно за матч проти Вольфсбурга

06:30 652 Читать на русском
Безбородько: Гравцям Олександрії не соромно за матч проти Вольфсбурга
Денис Безбородько / телеканал Футбол 1/2

Нападник Олександрії Денис Безбородько поділився враженнями від поразки в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга (0:1).

 
Ваут Вегхорст 45+1’
45+1’ Ваут Вегхорст

"Прикро. Могли зачепитися за очки з Вольфсбургом. Але цей пенальті... дуже суперечливий. Шкода, що його призначили.

Олександрія – Вольфсбург – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Важко входити в таку гру. Тим паче в першому таймі, несподівано. Шкода, що травмували Ковальця. Бажаю йому якнайшвидше відновитися. У Лізі Європи здобули досвід. Побачили, що можна спокійно грати проти таких команд, як Вольфсбург і Сент-Етьєн.

Президент клубу був у роздягальні. Похвалив, сказав, що йому не соромно за нас. Ми поаплодували, подякували йому. Найголовніше, що гравці зайшли в роздягальню, подивилися один одному в очі та зрозуміли, що нам не соромно за цей матч", – поділився Безбородько в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Нагадаємо, Олександрія мінімально поступилась Вольфсбургу (0:1) та втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

Олександрія втратила шанси на плей-офф Ліги Європи – експеримент Шарана провалився, а Вольфсбург переміг заслужено

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Олександрія втратила шанси на плей-офф Ліги Європи – експеримент Шарана провалився, а Вольфсбург переміг заслужено
00:11
2615
Теги
Ліга Європи Денис Безбородько Денис Безбородько Олександрія - Вольфсбург Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
44
хв
Шальке
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук