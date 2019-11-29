Безбородько: Гравцям Олександрії не соромно за матч проти Вольфсбурга

Нападник Олександрії Денис Безбородько поділився враженнями від поразки в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Вольфсбурга (0:1).

"Прикро. Могли зачепитися за очки з Вольфсбургом. Але цей пенальті... дуже суперечливий. Шкода, що його призначили.

Олександрія – Вольфсбург – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Важко входити в таку гру. Тим паче в першому таймі, несподівано. Шкода, що травмували Ковальця. Бажаю йому якнайшвидше відновитися. У Лізі Європи здобули досвід. Побачили, що можна спокійно грати проти таких команд, як Вольфсбург і Сент-Етьєн.

Президент клубу був у роздягальні. Похвалив, сказав, що йому не соромно за нас. Ми поаплодували, подякували йому. Найголовніше, що гравці зайшли в роздягальню, подивилися один одному в очі та зрозуміли, що нам не соромно за цей матч", – поділився Безбородько в ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Нагадаємо, Олександрія мінімально поступилась Вольфсбургу (0:1) та втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

Олександрія втратила шанси на плей-офф Ліги Європи – експеримент Шарана провалився, а Вольфсбург переміг заслужено