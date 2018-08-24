Безбородько: Десна повинна кров'ю та потом зачепитись за очки у матчі з Зорею

Форвард Десни Денис Безбородько поділився очікуваннями від матчу проти Зорі у 6 турі УПЛ.

"Радий, що забив перший гол Десни в УПЛ. Шкода, що ми не змогли утримати переможний рахунок у матчі з Карпатами. Але хлопці вже відійшли від тієї гри, час рухатися далі. Попереду сильний суперник. Зоря – добре організована команда. З ними легко не буде, але кров'ю і потом ми повинні зачепитися за очки.

Капітан Десни Денис Фаворов: Потрапити у першу шістку – цілком реальний варіант

Звичайно, для мене цей матч буде особливим. У Зорі я провів півтора року, дебютував разом з командою в єврокубках. Вдячний тренерському штабу і вболівальникам луганчан за підтримку. Для мене це був безцінний досвід.

Хотів би забити у ворота Зорі і відсвяткувати перемогу з Десною. Сподіваюся, що ми відберемо у них очки", – цитує Безбородька офіційний сайт чернігівського клубу.

"Дай Боже, щоб Динамо відновилося перед Аяксом". Гол, гідний премії Пушкаша, або Хто виведе Львів на 3-тє місце