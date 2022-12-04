Сенегал міг забивати ще на початку матчу, коли Діа поборовся зі Стоунзом (м'яч влучив захиснику Манчестер Сіті в руку, але арбітр промовчав), сфера відлетіла до Сарра і той якимось дивом примудрився не влучити у ворота. Згодом Діа бив з гострого кута і лише реакція Пфкфорда, який вже падаючи встиг виставити руку, врятувала Англію.

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Наприкінці тайму Беллінгем отримав передачу від Кейна у центрі поля, промчав з м'ячем лівим флангом і викотив на Хендерсона в район одинадцятиметрової позначки – хавбек Ліверпуля не схибив. Вже у доданий час свій перший гол на турнірі оформив Кейн, пробивши у непростій ситуації у дальній кут.

По перерві Харрі міг оформити дубль, але з дальної відстані вистрілив по центру прямо у голкіпера – останній відбив перед собою, але на добиванні нікого не виявилось. Масну крапку у матчі ще до середини другої сорокап'ятихвилнки поставив Сака, елегантно замкнувши простріл від Фодена.

В 1/4 фіналу Англія зустрінеться з Францією. Поєдинок відбудеться 10 грудня о 21:00.

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