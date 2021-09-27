Делегація Манчестер Сіті вилетіла у Париж, де належить провести матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Пеп Гвардіола взяв до Франції 21-го футболіста, повідомляє офіційний сайт клубу. З командою очікувано не полетіли Олександр Зінченко та Ілкай Гюндоан, які продовжують реабілітацію після травм.

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Варто зауважити, що ПСЖ навпаки має хороші новини, адже в основну групу повернулися Ліонель Мессі та Марко Верратті. Щоправда, Маурісіо Почеттіно ще не вирішив, чи дасть їм зіграти з перших хвилин.

Нагадаємо, матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 28 вересня, в Парижі. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. "Містяни" почали турнір перемогою над РБ Лейпциг, а парижани розписали нічию з Брюгге.

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