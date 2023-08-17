"Я був там, коли почалася війна, тому добре знаю, про що йдеться. Дуже важко всім людям, які там живуть. Ми дуже переживали з родиною, коли були в Україні. Це ситуація, яку ніхто ніколи не повинен відчувати.

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Ми маємо щодня допомагати українському народу, моїй країні, бо без нашої допомоги ця історія матиме дуже сумний кінець. Ми маємо бути безмежно вдячні нашим мужнім воїнам, які весь час захищають Україну. Навіть не хочу уявляти, що було б без них.

Коли востаннє був в Україні? Коли грав останній матч за Динамо, на початку грудня 2022 року. Тоді я вже знав, що підпишу контракт з Жироною. Новини не показують повної реальності війни. Реальність така, що кожен день може статися якесь нещастя. Можливо, це відбувається прямо зараз. Немає тихої хвилини. Дуже складно. Чекаємо на нашу перемогу. Наші воїни роблять все, щоб її отримати. Звичайно, ми переможемо, звичайно.

Допомога? Ця допомога нам потрібна. Без вашої допомоги було б ще важче. Якщо хтось захоче зробити більше, ми будемо дуже вдячні, але це залежить не від нас. Я вважаю, що найефективнішим способом допомоги є фінансові внески, тому що на ці гроші український уряд зможе купити зброю, щоб захистити наш народ від атак Росії. Є люди, які втратили домівку, рідних… Це непоправні втрати, і мало що можна зробити, окрім як дати їм притулок та їжу. Це жахливо. Якщо хтось може допомогти, просто зробіть це", – цитує Циганкова Diari de Girona.

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