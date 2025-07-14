Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов пояснив, як клубу вдалося продати Михайла Мудрика до Челсі за 70 млн євро.

"Це така суміш удачі та професіоналізму. Без удачі клуб його б не продав. Так сталося, що ми зіграли так, як зіграли, в Лізі Чемпіонів – перемогли на виїзді Лейпциг 4:1, вдало зіграли з Селтіком, вдало зіграли з Реалом. Він привернув до себе увагу як лідер команди.

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Дуже важливо, коли є конкуренція. Арсенал цікавився цим гравцем, а якби не було Арсеналу, можливо не з'явився б і Челсі. І ця конкуренція між Арсеналом і Челсі посприяла тому, що сталося", – сказав Свиридов в інтерв'ю YouTube-каналу АкТИвні.

Нагадаємо, що в січні 2023 року Михайло Мудрик перейшов з Шахтаря до лондонського Челсі. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро з 30-ма мільйонами можливих бонусів.

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