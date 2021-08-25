Без Трубіна і Коноплянки – заявка Шахтаря на матч Ліги чемпіонів проти Монако
Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився зі списком футболістів, які матимуть можливість зіграти з Монако у кваліфікації ЛЧ.
Уже сьогодні Шахтар на харківському ОСК Металіст прийме Монако в рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Найбільша втрата "гірників" – Анатолій Трубін, який через травму вибув на тривалий термін. Також гру пропустить Євген Коноплянка.
Шахтар – Монако: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар – Монако: заявка донеччан на матч ЛЧ:
Голкіпери: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов;
Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;
Шахтар – Монако: герой першого матчу не тренувався разом із командою
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінью;
Нападники: Дентінью, Лассіна Траоре, Данило Сікан, Фернандо.