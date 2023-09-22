Олігарх та екс-власник Дніпра Ігор Коломойський продовжує перебувати за гратами. Які привілеї має непростий в'язень читайте у цій новині на "Футбол 24".

"Сьогодні Коломойський перебуває у невеличкій, хоч і чистій камері Ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) СБУ з "парашею" в кутку.

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Один, без телевізора, інтернету і телефону. Як і інші постояльці ізолятора, Коломойський пройшов через санітарну обробку. А вся особиста кореспонденція переглядається працівниками ІТТ", – повідомляє LIGA.net.

Нагадаємо, за даними слідства у 2013-2014 роках Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши злочинне угруповання зі співробітників Приватбанку, засновником та акціонером якого він був. Він перераховував кошти на рахунки кількох компаній, серед яких був і ФК Дніпро. Окрім цього, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Аби вийти під заставу Ігор Валерійович має сплатити 3,8 млрд гривень.

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