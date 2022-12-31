"Спортклубівці" підбили підсумок року, що минає, з допомогою своїх уболівальників.

Фанати визнали Артема Довбика найкращим гравцем СК Дніпро-1 у 2022 році, повідомляє пресслужба клубу. Нагороду він здобуває вдруге поспіль.

Довбик: Будемо допомагати ЗСУ, доки українська земля не очиститься від всієї гидоти

Близько тисячі вболівальників протягом останнього тижня у клубних соцмережах та на сайті називали свою трійку фаворитів. За перше місце нараховували 3 бали, за друге – 2, а за третє – 1. Артем набрав 1745 балів.

Друге місце, як і торік, посів Олександр Піхальонок, який заробив 1375 очок. Третім найкращим гравцем став Олексій Гуцуляк.

Дніпряни завершили першу частину сезону лідерами УПЛ. Перевага над Шахтарем та Динамо складає 5 пунктів.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем, завершивши 2022 рік на восьмій позиції в УПЛ