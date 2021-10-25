"Підколи Суркіса? Я подивлюся, як він буде жартувати, коли ми дійсно повернемося.

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У нас завжди були хороші протистояння? Звісно. В цьому і весь футбол. Футбол – це ж не тільки відіграти 90 хвилин, це ще все до і після футболу, коли йдуть обговорення, чвари і скандали. Це все – складова футболу, і вона буває ледь не найголовнішою. Матч завершився і почалися баталії до наступного матчу цікавих команд: а ти, а я, а там, а тут, а то. Люди цим живуть.

Чи стимулюють ці скандали інтерес до чемпіонату? Звісно. Без скандалів не обійтися. Конфлікт закладено в самій грі – виходять дві команди, одна з яких повинна перемогти", – сказав Ярославський для програми Бомбардир.

У нещодавньому інтерв'ю президент Динамо Ігор Суркіс пожартував "Метал вже заходить – ми трясемось усі". Після 15-ти турів Першої ліги Металіст впевнено лідирує у турнірній таблиці.

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