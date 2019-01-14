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"Без штучних грудей та губ". Нереальна красуня, яка проміняла Роналду на аргентинського форварда

13:15 2283 Читать на русском
"Без штучних грудей та губ". Нереальна красуня, яка проміняла Роналду на аргентинського форварда
Десіре Кордеро

Десіре Кордеро – знаменита модель і Міс Іспанія 2014 року, учасниця конкурсу краси Міс Всесвіт.

26-річна красуня народилася в Севільї, а кар'єру моделі розпочала в 17 років.

Для здійснення своєї мрії дівчина вирушила у Стамбул, де стартувала її модельна кар'єра. Піком її слави стало потрапляння в топ-10 найкрасивіших дівчат світу на конкурсі Міс Всесвіт, в якому брали участь 87 учасниць.

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Влітку 2016 року Кордеро закрутила роман із Кріштіану Роналду, однак через кілька місяців вони розійшлися.

Після цього португалець зустрів свою теперішню наречену Джорджину Родрігес, а Десіре почала відносини з аргентинським вінгером римського Лаціо Хоакіном Корреа.

"Футбол 24" зібрав для вас найгарячіші фото чарівної іспанської красуні.

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Теги
Карлос Хоакін Корреа Карлос Хоакін Корреа Лаціо Лаціо Італія Дівчата футболістів Серія А Дівчина дня Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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