"Без штучних грудей та губ". Нереальна красуня, яка проміняла Роналду на аргентинського форварда

Десіре Кордеро – знаменита модель і Міс Іспанія 2014 року, учасниця конкурсу краси Міс Всесвіт.

26-річна красуня народилася в Севільї, а кар'єру моделі розпочала в 17 років.

Для здійснення своєї мрії дівчина вирушила у Стамбул, де стартувала її модельна кар'єра. Піком її слави стало потрапляння в топ-10 найкрасивіших дівчат світу на конкурсі Міс Всесвіт, в якому брали участь 87 учасниць.

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Влітку 2016 року Кордеро закрутила роман із Кріштіану Роналду, однак через кілька місяців вони розійшлися.

Після цього португалець зустрів свою теперішню наречену Джорджину Родрігес, а Десіре почала відносини з аргентинським вінгером римського Лаціо Хоакіном Корреа.

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