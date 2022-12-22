"Початок повномасштабної війни в Україні для мене був великим шоком. Коли це розпочалося, то я розмовляв з Ігорем Худоб’яком, який є моїм одноклубником. Ніхто не очікував початку війни з росіянами. В Україні у мене є друзі, я телефонував їм та запитував, яка ситуація в країні. Вони казали, що дуже важко і страшно.

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Я знаю, що зараз відбувається в Україні. Що є ракетні удари, що вимикають світло, існують проблеми з теплопостачанням. Мені дуже шкода, що в такій класній країні розпочалася повномасштабна війна. Як би важко не було, хочу побажати вам стійкості та щоб ви трималися, тому що українці – дуже сильний народ. Все обов’язково буде добре!

Львів – дуже класне місто. Якщо ти туди приїдеш як турист, то побачиш багато чудових місць. Я пам’ятаю, коли мені було 24 роки і до мене приїжджали батьки, то ми ходили на велику екскурсію по Львову. Запам’ятався мені Високий Замок, центр міста з Оперним театром та Площею Ринок. У Львові багато красивих місць, де можна було гуляти щодня і дізнаватися щось нове про місто.

Звичайно, що я хотів би повернутися до Львова. Коли буде вільний час і все налагодиться, я обов’язково повернуся. Якщо чесно, то я дуже сумую за цим містом, про яке у мене залишились теплі спогади. Якби мені запропонували взяти громадянство України, то я без роздумів зробив би це. Двічі точно б не думав. Я закохався у Львів та в Україну", – поділився Богатінов в інтерв'ю прес-службі Карпат.

Нагадаємо, що воротар виступав у складі львівських Карпат з 2011 по 2014. Зараз Богатінов виступає за кіпрський Етнікос.

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