Без Роналду і жодного гравця Ман Сіті – уболівальники обрали збірну найкращих першого кола АПЛ
Упевненого лідерства в таблиці не вистачило Манчестер Сіті, аби делегувати бодай одного представника.
Читачі видання ВВС після кожного матчу мали можливість виставити оцінки футболістам. За підсумками першої половини сезону журналісти сформували символічну збірну АПЛ. До команди потрапили лише ті, хто зіграв щонайменше 10 матчів
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Голкіпер: Рамсдейл, 7.2 (Арсенал)
Захисники: Лемпті, 6.98, Даффі, 7.07 (обидва – Брайтон), ван Дейк, 6.96, Робертсон, 6.91 (обидва – Ліверпуль)
Півзахисники: Галлахер, 7.14 (Крістал Пелас), Райс, 7.22 (Вест Хем), Канте, 7.04 (Челсі)
Нападники: Салах, 7.31 (Ліверпуль), Антоніо, 7.19 (Вест Хем), Хаверц, 7.23 (Челсі)
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