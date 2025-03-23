"Вважаю, що переломним моментом став забитий Олексієм Гуцуляком гол після грубої помилки захисника гостей. Коли рахунок став 1:1, то бельгійців було не впізнати. Навіть не вірилося, що це-топ-збірна, в складі якої представники іменитих клубів. І бельгійці ще повинні бути задоволені, що обійшлося без розгрому.

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Віддаючи належне нашим хлопцям за проявлений характер, наполегливість, все ж, не треба забувати про провальний перший тайм. І тут без роботи над помилками не обійтись, бо в Генку така безпорадність може бути покарана.

Чи будуть зміни в стартовому складі в порівнянні з матчем в Мурсії? Звичайно, передусім, вони торкнуться правого флангу захисту, де нам не зможуть допомогти травмовані Юхим Конопля та Олексій Сич. Не виключено, що на вістрі атаки з перших хвилин не діятиме Роман Яремчук. Втім, останнє слово буде за керманичем Сергієм Ребровим.

Перед повторним протистоянням в української збірної серйозна перевага в два м'ячі. Тепер дуже багато буде залежати від того чи правильну тактику вибере наш тренерський штаб на битву в Бельгії. Елітна Ліга націй дуже близько й не можна змарнувати цей шанс", – сказав Кардаш в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф за вихід в дивізіон А Ліги націй проти Бельгії відбудеться 23 березня у Генку. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

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