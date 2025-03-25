У найближчі кілька тижнів Тотті вирушить до Росії як почесний гість на міжнародну церемонію вручення премії RB Award. Ця ситуація стала політичним скандалом в Італії, багато хто виступив як за, так і проти колишнього капітана. Журналіст Валеріо Стаффеллі спробував вручити Тотті знамениту нагороду "Золотий Тапір", яку вручають знаменитостям за їхні "фейли". Однак екс-форвард Роми відмовився від цього "призу", зачинився в автомобілі та поїхав.

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Перед цим у коментарі ANSA Тотті пояснив свою позицію. "Моя робоча поїздка в Моску вже кілька днів викликає нескінченні суперечки. Але я не політик і не дипломат, а людина спорту, яка просуває його цінності по всьому світу. Я завжди так робив: спочатку як футболіст, а тепер у новій ролі. Протягом багатьох років я їжджу в усі країни, куди мене запрошують розповідати про спорт. І я без проблем вирушив би до Києва з тією ж метою.

При цьому, якби я отримав від компетентного органу прохання не брати участь у заході в Москві, я б не вагаючись відступив би від цієї ідеї".