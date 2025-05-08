Олег Шандрук визнаний найкращим тренером 21-го туру УПЛ. Під його керівництвом Верес здолав Полісся (5:1). Наставник рівнян випередив Владислава Лупашка (Карпати зіграли унічию з Шахтарем – 0:0) та Младена Бартуловіча (Зоря розійшлася миром з Динамо – 2:2).

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Руслан Степанюк отримав звання найкращого гравця, як інформує сайт УПЛ. Нападник Вереса оформив 2+1 за системою гол+пас. До топ-5 також увійшли: Олександр Філіппов (Олександрія), Єгор Твердохліб (Кривбас), Яків Кінарейкін (Карпати) та Віталій Дахновський (Верес).

Варто зауважити, що ні представники Динамо, ні Шахтаря не увійшли до символічної збірної туру.

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