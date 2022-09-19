Оскільки наступні матчі УПЛ відбудуться вже після міжнародної паузи, ніщо не заважає вже розпочати голосування за найкращих тренера і гравця вересня у чемпіонаті України. Обрати свого фаворита кожен охочий може за цим посиланням.

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УПЛ звично виділяє по п'ятірці кандидатів у кожній номінації. Очікувано обійшлося без представників Динамо, яке провалило старт сезону. Така ж доля спіткала Шахтар, який наразі ділить перше місце в турнірній таблиці з Колосом.

За нагороду найкращого тренера борються Олександр Кучер (СК Дніпро-1), Ярослав Вишняк (Колос), Валерій Кривенцов (Металіст 1925), Юрій Вірт (Верес) та Патрік ван Луевен (Зоря). Серед гравців у голосуванні беруть участь Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Денис Безбородько (Колос), Андрій Цуріков (Олександрія), Дмитро Кльоц (Верес) та Дмитро Непогодов (Чорноморець).

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