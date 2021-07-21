"Робота, яку ми виконали на зборах, і останній тижневий цикл дають свої плоди. Уболівальникам могло здатися, що нам було легко, проте це не так. Усе досягається в наполегливих тренуваннях. Щодня працюємо, аби чимшвидше адаптуватися і зрозуміти нову тактику. Гадаю, з кожним матчем буде все краще й краще. Вважаю, усі в команді готові. Хлопці, які повернулися зі збірної, мали чотири вихідні, змогли трохи відпочити. Кожен важко працював, адже щодня було по два дуже інтенсивні тренування. Ми гарно підготувалися.

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Звісно, ми зрозуміли філософію Де Дзербі, адже всі ми професіонали, і, щоб грати на такому рівні, маємо все швидко розуміти й схоплювати на льоту. Основний посил я розумію. У грі можуть бути помилки, без них нікуди. Головне, аби з кожним тренуванням, матчем було все краще та краще. У тренуваннях воротарів є нюанси: і рухи, і поштовх. Однак це саме так, як і гра. Потрібно з кожним днем покращувати її, і буде легше.

Ліга чемпіонів – це матч на виліт, у якому ціна кожної помилки буде дуже велика. Генк – гарний суперник, гру якого ми розбиратимемо ближче до поєдинку, а наразі в голові тільки майбутня зустріч з Інгульцем. Без початку чемпіонату не буде і Ліги чемпіонів. Слід йти крок за кроком, від гри до гри", – цитує Трубіна офіційний сайт Шахтаря.

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