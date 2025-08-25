Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів, за рахунок чого його команда покращиться в порівнянні з попереднім провальним сезоном.

"Я дуже радий повернутися після невдалого сезону. Якби у мене не було цього голови ради директорів і спортивних директорів, мене б точно звільнили, тому що результати були дуже-дуже поганими.

Зараз у нас шість-сім нових підписань і оновлений склад. Наступний розділ – це нинішній сезон, ніхто не знає, що станеться. Але, думаю, у нас є бажання досягти успіху", – цитує Гвардіолу TNT Sports.

У минулому сезоні Манчестер Сіті не виграв жодного трофея і посів в АПЛ 3-е місце.

