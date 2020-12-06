Найбільше представництво у чинного володаря Ліги чемпіонів – Баварія делегувала у команду 5 гравців, включно із Тьягу Алькантарою, який в кінці минулого сезону перейшов у Ліверпуль. До речі, мерсисайдці представлені лише захисниками – жодного форварда із зіркового тріо Мане-Фірміно-Салах немає. Так само, як і дуету з ПСЖ – Неймара і Мбаппе.

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Додамо, що найкращим тренером став наставник Баварії Хансі Флік, а найкращим арбітром – італієць Даніеле Орсато, повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Команда 2020 року IFFHS:

Воротар: Мануель Нойер (Баварія);

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Серхіо Рамос (Реал), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Альфонсо Девіс (Баварія);

Півзахисники: Йозуа Кімміх (Баварія), Тьягу Алькантара (Баварія/Ліверпуль), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);

Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Ліонель Мессі (Барселона).