Без Миколенка та Супряги: Динамо визначилось із заявкою на матч проти Маріуполя в чемпіонаті
Головний тренер Динамо Мірча Луческу обрав список гравців, які зможуть зіграти в поєдинку 13-го туру УПЛ проти Маріуполя.
"Біло-сині" заявили на гру з азовцями 22 гравців, повідомляє офіційний сайт Динамо. Відзначимо, що у списку відсутні Віталій Миколенко та Владислав Супряга.
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Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет.
Захисники: Шабанов, Тимчик, Забарний, Караваєв, Сирота, Кендзьора.
Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Лєднєв, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Вербіч, Вітінью, де Пена, Буяльський.
Нападники: Гармаш, Рамірес, Шкурін.
До слова, поєдинок Маріуполь – Динамо відбудеться вже завтра, 30 жовтня, початок зустрічі о 14:00.
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