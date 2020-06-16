toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Статті
  3. Овертайм
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Без Михайличенка, але з Лобановським та іншими легендами Динамо: Джулай – про ЧС-1990

17:00 1425 Читать на русском
Без Михайличенка, але з Лобановським та іншими легендами Динамо: Джулай – про ЧС-1990
Того року Михайличенко став новачком Сампдорії / Фото із відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор розпочав серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – другий ігровий день Італії-1990:

– Суддя чи щось інше? Причини поразки збірної СРСР;

– Колумбія Матурани показує себе світові;

– Донадоні зіграв казково, але героєм став Скіллачі.

Слухаємо!

"Тренер плакав, наче був нашим батьком": наркомафія обіцяла вбити усю збірну Колумбії – свого гравця не дочекався Мілан

blog_ava
Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгів
11:28
5049
Теги
Динамо Динамо Головне Статті Олег Протасов Дмитро Джулай Олександр Заваров СРСР Румунія Румунія Австрія Австрія ОАЕ ОАЕ Колумбія Колумбія Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Валерій Лобановський Світ Овертайм Блог Дмитра Джулая Італія Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
27
хв
Минай
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук