Без Михайличенка, але з Лобановським та іншими легендами Динамо: Джулай – про ЧС-1990

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Минай підсилився трьома новачками напередодні матчу з Динамо – серед них екс-капітан Карпат
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"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місіюАнглія — 15:00 5832
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"В УЄФА корупції більше, ніж в Україні": Олега Орєхова довічно відлучили від футболу – відверте інтерв'ю арбітраІнтерв’ю — 13:15 7202
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Карпати повертаються до тренувань – частина команди залишиться на самоізоляціїУкраїна — 12:39 478
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Барселона відмовилася від 150 млн Манчестер Юнайтед – "дияволи" за крок від трансферу форварда каталонців без торгівАнглія — 11:28 5049