Нетипова команда тижня в ЛЧ презентована в офіційному твіттері турніру.

Лєвандовскі став гравцем тижня в Лізі чемпіонів – він випередив дует португальців і лідера Ювентуса

До символічної збірної, складеної зі схемою 3-4-3, потрапили гравці 11-ти команд. Місце у воротах, попри п'ять пропущених від Баварії м'ячів, отримав Одіссеас Влаходімос з Бенфіки. У центрі поля – Джорджініо Вейналдум, який оформив перші голи за ПСЖ. Натомість трійку нападників склали лідери атак Ювентуса, Баварії та МЮ. На трьох Дибала, Лєвандовскі та Роналду в 4-му турі забили 7 м'ячів.

Символічна збірна: Влаходімос – Александер-Арнольд, Баку, Канселу – Гонсалвеш, Капу, Вейналдум, Нкунку – Дибала, Лєвандовскі, Роналду

До слова, 5-й тур основної сітки Ліги чемпіонів відбудеться 23-24 листопада.

Реал – Шахтар: Де Дзербі повірив у Степаненка та диктував умови Анчелотті, лідери врятували Мадрид, овації для Мудрика