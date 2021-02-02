Без Коваленка, але з Маліновським – Аталанта опублікувала заявку на півфінал Кубка Італії
Наставник клубу із Бергамо оголосив список гравців, що вирушать на півфінальну зустріч Кубка Італії проти Наполі.
Вже завтра, 3 лютого, Аталанта поїде в гості на перший матч 1/2 фіналу проти Наполі. Бергамаски опублікували заявку на цю зустріч у своєму Twitter.
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Серед гравців вже стабільно знайшлось місце Руслану Маліновському, а от хавбек Віктор Коваленко не увійшов в обойму Джан П'єро Гасперіні. Хавбек лише вчора офіційно приєднався до команди.
Зауважимо, контракт Віктора розрахований до 2025 року, а зароблятиме українець в Бергамо 2 млн євро за сезон.
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