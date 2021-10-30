Італійський наставник "гірників" Роберто Де Дзербі назвав гравців, які протистоятимуть чернігівській команді.

Сьогодні, 30 жовтня, Шахтар проведе черговий поєдинок чемпіонату України – суперниками донеччан в рамках 13-го туру УПЛ стане Десна. Головний тренер "помаранчево-чорних" у вищезгаданому поєдинку не зможе розраховувати на двох захисників своєї команди – бразильця Вітао та українця Віктора Корнієнка, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Не допоможе Шахтарю і Педрінью, який продовжує відновлюватися після травми. Натомість повернувся до основної групи півзахисник Тарас Степаненко, який на днях підписав з клубом новий контракт.

Голкіпери: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Георгій Судаков.

Нападники: Дентінью, Данило Сікан, Фернандо.

Нагадаємо, зустріч між Шахтарем та Десною на НСК Олімпійський стартує о 17:00.

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