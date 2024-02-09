"Букайо Сака продовжував відновлюватися протягом тижня. Він почувається добре. Щодо Парті, він прогресує, але ще зарано говорити про його повернення.

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У нас є кілька претендентів на повернення до складу. Я думаю, що вони розвиваються дуже добре. Перед матчем у нас буде ще одне тренування, і ми сподіваємося, що кілька гравців потраплять до заявки", – цитує Артету BBC.

Олександр Зінченко потрапив до лазарету Арсенала після матчу з Ліверпулем. В другому таймі українець не зіграв через пошкодження. Тренерський штаб "канонірів" не розкрив ступінь ушкодження та терміни повернення захисника на поле.

Зінченко у поточному сезоні провів 27 матчів у всіх турнірах, забив один гол та оформив два асисти.

Нагадаємо, Арсенал у 24 турі АПЛ зіграє проти Вест Хема. Зустріч запланована на 11 лютого.

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