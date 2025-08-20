Українська Прем’єр-ліга оголосила збірну найкращих виконавців за підсумками третього туру чемпіонату в сезоні 2025/26.

Іван Калюжний з партнерами по Металісту 1925 / фото: Металіст 1925

УПЛ продовжує відзначати героїв сезону 2025/26 і склала символічну збірну 3-го туру чемпіонату, а також назвала найкращого гравця та найкращого тренера 3-го туру. Традиційно це було зроблено разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України.

Найкращим тренером третього туру було обрано наставника ЛНЗ Віталія Пономарьова, чия команда завдала поразки Поліссю (2:0).

Звання найкращого гравця туру здобув атакувальний півзахисник Кривбасу Максим Задерака. У топ-5 також увійшли джокер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв, форвард Зорі Пилип Будківський, опорник Металіста 1925 Іван Калюжний та центральний півзахисник Динамо Микола Михайленко, який з мінімальною перевагою випередив воротаря Кривбасу Олександра Кемкіна.

Повний склад збірної туру:

Кемкін (Кривбас) – Суханов (Оболонь), Муравський (ЛНЗ), Шаповал (Кудрівка), Лях (Рух) – Калюжний (Металіст 1925), Михайленко (Динамо), Задерака (Кривбас) – Гаджиєв (Металіст 1925), Будківський (Зоря), Рашиця (Металіст 1925)

