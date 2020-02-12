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Без Динамо, але з іншими несподіванками: визначились усі учасники 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

12 лютого 23:17 304 Читать на русском
Без Динамо, але з іншими несподіванками: визначились усі учасники 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
Зальцбург U-19 / Фото з відкритих джерел

Завершився етап 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА, відомі імена усіх учасників, що продовжують боротьбу у турніру.

 

На жаль, молодіжна команда Динамо у серії післяматчевих пенальті поступилась одноліткам із загребського Динамо (0:0, пен. 3:4) та покинула турнір.

Тренер Динамо U-19 Костюк прокоментував виліт команди з Юнацької ліги УЄФА

До наступної стадії пробились: Дербі Каунті, Ліон, Ренн, Црвена Звезда, Зальцбург, Динамо Загреб, Мідтьюлланд і Атлетіко. Також до них приєднають ще 8 команд, які зайняли перші місця на груповому етапі – Аталанта, Аякс, Баварія, Бенфіка, Інтер, Ліверпуль, Реал та Ювентус.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є Порту, який в 1/16 фналу нинішнього розіграшу поступився Зальцбургу.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

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