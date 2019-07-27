Бейцзін Гоань готовий активувати клаусулу Бен-Єддера – ним цікавились Барселона та Манчестер Юнайтед

Форвард іспанської Севільї Віссам Бен-Єддер може стати черговим зірковим гравцем, який змінив іспанську Ла Лігу на китайську Суперлігу.

Китайський Бейцзін Гоань повідомив босам Севільї, що готовий активувати клаусулу француза, стверджує L'Equipe.

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Трансфер Бен-Єддера може коштувати пекінцям 40 млн євро. Крім того, представник Суперліги Китаю пропонує 28-річному форварду зарплату в розмірі 12 млн євро за сезон, щоб переконати в доцільності переїзду в Піднебесну.

У минулому сезоні Віссам Бен-Єддер провів 54 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Раніше ним цікавилися Барселона та Манчестер Юнайтед.

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