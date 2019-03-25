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"Бейла несправедливо критикують у Мадриді", – Девіс очікує на повернення валлійця в Тоттенхем

18:09 68 Читать на русском
"Бейла несправедливо критикують у Мадриді", – Девіс очікує на повернення валлійця в Тоттенхем
Гарет Бейл та Бен Девіс / Фото Yahoo! Sports

Захисник Тоттенхема Бен Девіс різко висловився щодо критики вінгера Реала Гарета Бейла у Мадриді.

"Останнім часом його критикують в Мадриді, але в збірній Уельсу він завжди чудово виступав. Я вважаю, що це несправедливо, позаяк він – один з найкращих гравців у світі, ми бачимо це кожен день на тренуваннях.

"Гадки не маю, що ти сказав", – Бейл не зрозумів іспанської – валлієць живе в Мадриді 6 років

Я однозначно хотів би бачити його в Тоттенхемі. Але я не знаю, наскільки це можливо.

Бейл завжди віддає серце за команду, і я впевнений, що він зробить це знову", – цитує Девіса Goal.

Варто відзначити, обидва гравці захищають кольори збірної Уельсу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Бен Девіс Бен Девіс Тоттенхем Тоттенхем Уельс Уельс Англія
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