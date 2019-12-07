Бейл знову поїхав зі стадіону, не чекаючи закінчення матчу Реала з Еспаньйолом

Півзахисник Реала Гарет Бейл вирішив не чекати завершення матчу 16-го туру Прімери між Реалом та Еспаньйолом та завчасно покинув стадіон.

Валлійський півзахисник "вершкових" Гарет Бейл, який вкотре пропускав гру своєї команди через травму, знову взявся за старе. 30-річний гравець не дочекався закінчення матчу і покинув стадіон на 80-й хвилині – одразу після голу Каріма Бензема.

Бейл оновив власний рекорд по травмах

Згідно з клубними правилами, гравцям забороняється покидати стадіон до 80-ї хвилини зустрічі. Свого часу Бейл вже вчиняв подібне у матчі 11-го туру проти Леганеса, але тоді це сталось на 82-й хвилині. Наразі невідомо, чи буде гравець якось покараний за таку витівку.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру Реал на власному полі здолав Еспаньйол (2:0) і очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Реал завдяки голам французів переміг Еспаньйол та очолив турнірну таблицю Прімери