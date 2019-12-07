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Бейл знову поїхав зі стадіону, не чекаючи закінчення матчу Реала з Еспаньйолом

17:15 1100 Читать на русском
Бейл знову поїхав зі стадіону, не чекаючи закінчення матчу Реала з Еспаньйолом
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Реала Гарет Бейл вирішив не чекати завершення матчу 16-го туру Прімери між Реалом та Еспаньйолом та завчасно покинув стадіон.

38’ Рафаель Варан
79’ Карім Бензема
83’ Ферлан Менді
 
38’ Рафаель Варан
79’ Карім Бензема
83’ Ферлан Менді

Валлійський півзахисник "вершкових" Гарет Бейл, який вкотре пропускав гру своєї команди через травму, знову взявся за старе. 30-річний гравець не дочекався закінчення матчу і покинув стадіон на 80-й хвилині – одразу після голу Каріма Бензема.

Бейл оновив власний рекорд по травмах

Згідно з клубними правилами, гравцям забороняється покидати стадіон до 80-ї хвилини зустрічі. Свого часу Бейл вже вчиняв подібне у матчі 11-го туру проти Леганеса, але тоді це сталось на 82-й хвилині. Наразі невідомо, чи буде гравець якось покараний за таку витівку.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру Реал на власному полі здолав Еспаньйол (2:0) і очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Реал завдяки голам французів переміг Еспаньйол та очолив турнірну таблицю Прімери

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Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Еспаньйол Еспаньйол Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес Леганес Реал Мадрид - Еспаньйол
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