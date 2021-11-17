Валлієць у матчі проти збірної Білорусі травмував литковий м'яз, через що вибув на 2-3 тижні, повідомляє COPE.

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Таким чином, Бейл ризикує не зіграти у наступних 4 матчах Реала – проти Гранади, Севільї та Реал Сосьєдада у Ла Лізі та з Шерифом у Лізі чемпіонів.

Додамо, що контракт валлійця розрахований до кінця сезону. 8 років тому "вершкові" заплатили за нього Тоттенхему 101 млн євро. У поточному сезоні Бейл відіграв лише у 3 матчах, у яких забив 1 гол.

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