Бейл знову хоче покинути Реал – у валлійської зірки черговий конфлікт із Зіданом

Вінгер Реала Гарет Бейл вкотре демонструє невдоволення своїм статусом у команді Зінедіна Зідана.

Валлієць налаштований покинути мадридський клуб через непорозуміння із Зінедіном Зіданом, інформує AS.

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Бейл був вкрай роздратований рішенням француза залишити його поза заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге, який закінчився нічиєю 2:2. Стосунки тренера та гравця і до того не були надто теплими, а тепер вони на межі відкритого конфлікту. До того ж, 30-річний вінгер не забув бажання Зідана вигнати його з клубу влітку.

Бейл вже дав своєму агенту Джонатану Барнетту завдання підшукувати нове місце роботи. Нагадаємо, влітку зірка Реала вів перемовини з китайським Цзянсу Сунін, однак в останній момент перехід зірвався.

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