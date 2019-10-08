toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЛИТВА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Бейл знову хоче покинути Реал – у валлійської зірки черговий конфлікт із Зіданом

11:28 1747 Читать на русском
Бейл знову хоче покинути Реал – у валлійської зірки черговий конфлікт із Зіданом
Зідан та Бейл / Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл вкотре демонструє невдоволення своїм статусом у команді Зінедіна Зідана.

Валлієць налаштований покинути мадридський клуб через непорозуміння із Зінедіном Зіданом, інформує AS.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс

Бейл був вкрай роздратований рішенням француза залишити його поза заявкою на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге, який закінчився нічиєю 2:2. Стосунки тренера та гравця і до того не були надто теплими, а тепер вони на межі відкритого конфлікту. До того ж, 30-річний вінгер не забув бажання Зідана вигнати його з клубу влітку.

Бейл вже дав своєму агенту Джонатану Барнетту завдання підшукувати нове місце роботи. Нагадаємо, влітку зірка Реала вів перемовини з китайським Цзянсу Сунін, однак в останній момент перехід зірвався.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

blog_ava
Циганков забив ювілейний гол Динамо – кияни стали рекордсменами УПЛ
06:00
2168
Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
0
год
:
52
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук