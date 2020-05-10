Бейл знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри в АПЛ – Реал визначився з ціною на свою зірку

Вінгер Реала Гарет Бейл має можливість повернутись на Туманний Альбіон.

Ньюкасл готується до перемовин з Реалом щодо трансферу Гарета Бейла, повідомляє Marca.

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Нові власники англійського клубу вважають 30-річного валійця однією з головни трансферних цілей. Реал також не проти позбутись проблемного гравця, який отримує одну з найбільших зарплат у мадридському клубі. "Вершкові" готові відпустити Гарета за 20 млн євро.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бейл провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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