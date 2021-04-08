Півзахисник Тоттенхема Гарет Бейл часто дивує своєю поведінкою, але інколи він перевершує самого себе.

"Є дуже багато конспірологічних теорій. Є запис НЛО, який був опублікований урядом США. Точно, 100% інопланетяни існують. Був відеозапис. Знаю, що певні НЛО – це, можливо, секретні справи влади.

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Насправді я його бачив один раз", – сказав Бейл.

Захисник Тоттенхема Джо Родон, який разом із Гаретом відповідав на різні питання, спробував заперечити Бейлу, але вінгер залишався непохитним. Нагадаємо, Гарет захищає кольори "шпор" на правах оренди, контракт гравця належить Реалу.

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