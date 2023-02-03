Валлієць став учасником турніру з гольфу AT&T Pebble Beach Pro-AM, повідомляє CBS Sports Golazo.

Бейл почав реалізовувати свою мрію – колишня зірка Реала візьме участь у турнірі з гольфу на 9 мільйонів призових

Цікаво, що чемпіон US Open Метт Фітцпатрік високо оцінив рівень гри Бейла у коментарі Sky Sports. "Це було дійсно круто. Я вперше офіційно зустрівся з Бейлом. Тож було, очевидно, приємно його бачити. Дуже, дуже сподобалося".

Бейл вже брав участь у турнірах між професіоналами та аматорами, але це вперше, коли він зустрінеться тільки з профі. Турнір триватиме з 2 по 5 лютого в Каліфорнії. Гарет Бейл побореться за призовий фонд у розмірі 9 мільйонів доларів.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім