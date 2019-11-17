Бейл зазнав тролінгу від фанатів збірної Уельсу

Хавбек збірної Уельсу Гарет Бейл отримав персональний чант від прихильників своєї команди.
Валлійські фанати не змогли втриматися від тролінгу на адресу головної зірки збірної.
Надважлива перемога команди Гіггза у відеоогляді матчу Азербайджан – Уельс – 0:2
Під час святкування перемоги над Азербайджаном вболівальники співали "Уельс, гольф, Мадрид", натякаючи, що пріоритети вінгера розташовані саме у такому порядку – команда рідної країни, хобі і лише потім клуб. Раніше Бейл і сам зізнавався, що йому значно комфортніше грати за Уельс, ніж за Реал.
Агент Бейла почав переговори з двома лондонськими клубами, – ЗМІ
Нагадаємо, що зірка "вершкових" ще може пробитися на Євро-2020 – у останньому турі відбору валлійці прийматимуть Угорщину, яка посідає другу сходинку групи Е з одним очком гандикапу.