Вчора валлієць відвідав тренування колишнього клубу, який проводить своє турне у США.

Бейл забив перший гол у МЛС – відео взяття воріт

Бейл міцно обіймав кожного партнера і особливо Карло Анчелотті. Такий образ сильно контрастує зі звичним враженням про Гарета. Зазвичай камери ловили валлійця похмурим осторонь решти команди.

Нагадаємо, цього літа Бейл став вільним агентом і приєднався до ФК Лос-Анджелес. Вінгер належав Реалу з 2013 року, зіграв у 258 матчах, відзначився 106 голами та 67 асистами.

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