Бейл зайшов у гості до Реала під час турне – теплі емоції, яких не чекали від зірки-відлюдька
12:20 - Читать на русском
Гарет Бейл зберігає хороші спогади про Реал, попри різноманітні чутки упродовж попередніх сезонів.
Вчора валлієць відвідав тренування колишнього клубу, який проводить своє турне у США.
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Бейл міцно обіймав кожного партнера і особливо Карло Анчелотті. Такий образ сильно контрастує зі звичним враженням про Гарета. Зазвичай камери ловили валлійця похмурим осторонь решти команди.
Нагадаємо, цього літа Бейл став вільним агентом і приєднався до ФК Лос-Анджелес. Вінгер належав Реалу з 2013 року, зіграв у 258 матчах, відзначився 106 голами та 67 асистами.
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