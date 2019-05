Бейл заявив у роздягальні Реала, що клуб має виплатити йому 51 мільйон євро, аби він покинув команду

Нападник Реала Гарет Бейл хоче отримати від клубу 51 мільйон євро, або залишитись в команді. Про це гравець заявив у роздягальні після поразки від Бетіса.

"У мене залишилося 3 роки за контрактом. Якщо вони хочуть, щоб я пішов, їм потрібно заплатити 17 мільйонів євро за кожен сезон. Інакше я залишуся.

І якщо мені доведеться грати в гольф, я буду грати у гольф", – передає слова Гарета Бейла Radioestadio‏ з посиланням на журналіста Фернандо Бургоса.

Нагадаємо, валлійський футболіст не грав за Реал у останніх трьох матчах, двічі Зінедін Зідан навіть не включав футболіста в заявку.

?Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid



"Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C