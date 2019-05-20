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Бейл заявив у роздягальні Реала, що клуб має виплатити йому 51 мільйон євро, аби він покинув команду

20 травня 06:00 3788 Читать на русском
Бейл заявив у роздягальні Реала, що клуб має виплатити йому 51 мільйон євро, аби він покинув команду
Гарет Бейл / BBC Sport

Нападник Реала Гарет Бейл хоче отримати від клубу 51 мільйон євро, або залишитись в команді. Про це гравець заявив у роздягальні після поразки від Бетіса.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родрігес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родрігес

"У мене залишилося 3 роки за контрактом. Якщо вони хочуть, щоб я пішов, їм потрібно заплатити 17 мільйонів євро за кожен сезон. Інакше я залишуся.

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І якщо мені доведеться грати в гольф, я буду грати у гольф", – передає слова Гарета Бейла Radioestadio‏ з посиланням на журналіста Фернандо Бургоса.

Нагадаємо, валлійський футболіст не грав за Реал у останніх трьох матчах, двічі Зінедін Зідан навіть не включав футболіста в заявку.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид - Бетіс
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