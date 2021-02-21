Колишній нападник Челсі та збірної Ірландії Тоні Каскаріно пройшовся по нападнику мадридського Реала Гарету Бейлу, який на правах оренди виступає за "шпор", розкритикувавши його ігрову форму.

"Мені не сподобалися слова агента Бейла про те, що Гарет готовий завершити кар'єру. Уявіть, що ви одноклубник Бейла і перебуваєте з ним в одній роздягальні.

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Ви думаєте: "Так, отже, ти приїхав сюди догравати?" Судячи з того, як Гарет грає, він завершив кар'єру ще два роки тому", – цитує Каскаріно Talk Sports.

Нагадаємо, Бейл перейшов у Тоттенхем у вересні 2020 року. У поточному сезоні він провів у складі лондонської команди 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює вартість 31-річного валлійця у 20 млн євро.

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