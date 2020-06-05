Бейл застрахував ногу – вражаюча сума

Вінгер Реала Гарет Бейл пішов на екстравагантний хід, притаманний голлівудським зіркам.

Гарет Бейл вирішив застрахувати свою ліву ногу на випадок травми, про що розповів на подкасті мадридського Реала. Валлієць не назвав точної суми, проте букмекери William Hill припускають, що його нога коштує близько 100 млн євро.

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"Ми провели невелике дослідження і виявили, що його нога коштує стільки ж, скільки посмішка Джулії Робертс, ноги Майкла Флетлі і попа Кайлі Міноуг. Якщо ви зберетеся підписати Гарета Бейла, врахуйте, що він буде коштувати як дві третини Кріштіану Роналду. Ймовірно, його нога застрахована на суму трохи меншу 100 млн фунтів", – наводить слова прес-секретаря контори Руперта Адамса Daily Star.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бейл провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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