toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бейл запланував фантастичний трансфер у топ-клуб транзитом через Китай, – Reuters

14:45 2601 Читать на русском
Бейл запланував фантастичний трансфер у топ-клуб транзитом через Китай, – Reuters
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл близький до переходу в Цзянсу Сунін, але може опинитись у міланському Інтері.

Нещодавно вінгер Реала Гарет Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін. Очікується, що угода буде розрахована на 3 роки, а зарплатня валлійця складе неймовірний 1 мільйон євро на тиждень.

Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін

Щоправда, Бейл може не зіграти за китайський клуб найближчим часом, а перейти у міланський Інтер, адже клуби мають спільного акціонера. Прецендент такого переходу вже стався у 2017 році. Тоді аналогічним шляхом перехід здійснив Трент Сайнсбері.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
08:20
5531
Теги
Трансфери Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін Трансфери Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Інтер Інтер Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Динамо
21:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук