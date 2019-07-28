Бейл запланував фантастичний трансфер у топ-клуб транзитом через Китай, – Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл близький до переходу в Цзянсу Сунін, але може опинитись у міланському Інтері.

Нещодавно вінгер Реала Гарет Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін. Очікується, що угода буде розрахована на 3 роки, а зарплатня валлійця складе неймовірний 1 мільйон євро на тиждень.

Бейл прибув у Китай для підписання контракту з Цзянсу Сунін

Щоправда, Бейл може не зіграти за китайський клуб найближчим часом, а перейти у міланський Інтер, адже клуби мають спільного акціонера. Прецендент такого переходу вже стався у 2017 році. Тоді аналогічним шляхом перехід здійснив Трент Сайнсбері.

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