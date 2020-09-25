"Я ні про що не шкодую. Просто намагаюся грати в футбол, а все, що говориться навколо, я контролювати не можу. Хто б що не говорив, це їхня справа. Я знаю свою думку про самого себе, а моя сім'я знає, хто я, і мене хвилює лиши це.

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Вирушаючи в іншу країну з іншою культурою, я повинен був вирости як особистість. Ти вчишся, як чинити в різних ситуаціях. Мені доводилося опинятися під серйозним тиском. Мені свистіли з трибун. Так що я навчився, як справлятися з такими речами, не сприймати їх всерйоз і дуже близько брати до серця. Це футбол – те, що я люблю. Мені потрібно лише віддавати всього себе грі. Часом це все, що можна зробити", – цитує Бейла видання Sky Sports.

Нагадаємо, Гарет нещодавно покинув Реал та повернувся у Тоттенхем, за який вже раніше виступав – з 2007 по 2013. Минулий його сезон у Мадриді був не надто успішний, адже за плечима валійця лише 16 матчів у Ла Лізі, в яких він відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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