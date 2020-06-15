Бейл вкотре зазнав травми – "кришталевий" вінгер Реала не тренувався у загальній групі

Півзахисник Реала Гарет Бейл не зраджує традиціям і знову потрапив до лазарету мадридців.

Лікарі мадридського клубу діагностували у Гарета Бейла розтягнення м'яза, повідомляє AS.

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Валлієць недостатньо добре розім'явся перед виходом на заміну у матчі проти Ейбара (3:1), де і отримав пошкодження. На сьогоднішньому тренуванні валлієць займався за індивідуальною програмою. На щастя, медики прогнозують, що вінгер буде готовим до наступного поєдинку проти проти Валенсії, який запланований на 18 червня.

Нагадаємо, протягом усієї кар'єри Гарета в Реалі його супроводжують різноманітні травми.

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