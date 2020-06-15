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Бейл вкотре зазнав травми – "кришталевий" вінгер Реала не тренувався у загальній групі

22:03 208 Читать на русском
Бейл вкотре зазнав травми – "кришталевий" вінгер Реала не тренувався у загальній групі
Гарет Бейл / Фото Marca

Півзахисник Реала Гарет Бейл не зраджує традиціям і знову потрапив до лазарету мадридців.

4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бігас 60’
4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бігас

Лікарі мадридського клубу діагностували у Гарета Бейла розтягнення м'яза, повідомляє AS.

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Валлієць недостатньо добре розім'явся перед виходом на заміну у матчі проти Ейбара (3:1), де і отримав пошкодження. На сьогоднішньому тренуванні валлієць займався за індивідуальною програмою. На щастя, медики прогнозують, що вінгер буде готовим до наступного поєдинку проти проти Валенсії, який запланований на 18 червня.

Нагадаємо, протягом усієї кар'єри Гарета в Реалі його супроводжують різноманітні травми.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид - Ейбар
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