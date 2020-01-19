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Бейл вкотре покинув Сантьяго Бернабеу до закінчення матчу Реала

06:30 528 Читать на русском
Бейл вкотре покинув Сантьяго Бернабеу до закінчення матчу Реала
Гарет Бейл / Reuters

Покидати стадіон до фінального свистка у поєдинку власної команди вже стає звичкою для вінгера Реала Гарета Бейла.

57’ Каземіро
69’ Каземіро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземіро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземіро

Валлієць не всидів на трибунах Сантьяго Бернабеу до кінця матчу 20 туру Прімери проти Севільї, інформує AS.

Суддівські скандали і геніальний асист Йовіча у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 2:1

Бейл пішов зі стадіону на 82-й хвилині за рахунку 2:1 на користь мадридців (гра так і закінчилась). Це вже четвертий подібний випадок за участю зірки Реала у поточному сезоні. Однак покарання йому не загрожує – згідно з клубними правилами, гравцям забороняється покидати стадіон лише до 80-ї хвилини гри.

Нагадаємо, востаннє Бейл виходив на поле за Реал 4 січня (19 тур чемпіонату Іспанії проти Хетафе).

Реал здолав Севілью завдяки дублю Каземіро та скандальному рішенню VAR і став одноосібним лідером

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Севілья Гарет Бейл Гарет Бейл
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