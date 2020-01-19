Бейл вкотре покинув Сантьяго Бернабеу до закінчення матчу Реала

Покидати стадіон до фінального свистка у поєдинку власної команди вже стає звичкою для вінгера Реала Гарета Бейла.

Валлієць не всидів на трибунах Сантьяго Бернабеу до кінця матчу 20 туру Прімери проти Севільї, інформує AS.

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Бейл пішов зі стадіону на 82-й хвилині за рахунку 2:1 на користь мадридців (гра так і закінчилась). Це вже четвертий подібний випадок за участю зірки Реала у поточному сезоні. Однак покарання йому не загрожує – згідно з клубними правилами, гравцям забороняється покидати стадіон лише до 80-ї хвилини гри.

Нагадаємо, востаннє Бейл виходив на поле за Реал 4 січня (19 тур чемпіонату Іспанії проти Хетафе).

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