Гарет Бейл та Еден Азар влаштували своє шоу під час кубкового матчу проти Атлетіка (0:1).

Карло Анчелотті так і не випустив обох опальних зірок, хоча Реал явно потребував свіжості в атаці.

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Азар відразу після перерви почав активно розминатися і нібито готуватися до виходу на поле. Бельгієць намотував кола аж до 75-ї хвилини, але зрештою йому сказали повернутися на лавку. Бейл не витримав і зареготав, коли понурий Азар плентався до свого місця.

Додамо, що в поточному сезоні Гарет награв всього 3 матчі і відзначився одним голом. Ситуація Азара дещо краща – 18 матчів, один гол та 2 асисти.

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