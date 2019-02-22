Бейл вирішив залишитись в Реалі до завершення контракту

Хавбек Реала Гарет Бейл прийняв рішення щодо свого майбутнього в мадридському клубі.

Гарет Бейл вирішив не покидати Сантьяго Бернабеу, повідомляє видання AS.

Мілан готовий віддати 100 млн євро за Бейла, – Sky Sports

Оточення 29-річного хавбека переконує, що валлієць хоче залишитись в Реалі та відпрацювати до завершення контракту, який діє до 2022 року.

Раніше повідомлялось, що в самому клубі незадоволені рівнем гри і високою травматичністю Гарета, тому керівництво "вершкових" розглядає варіант з продажем гравця під час літнього трансферного вікна.

В поточному сезоні Ла Ліги Бейл провів 19 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 2-ма асистами.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів